– У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде все умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так. Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения 26-летнего нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе. По информации "СЭ", с 19 октября Александр вернулся к тренировкам с командой.
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 9 матчах чемпионата России в составе "Спартака". На счету 26-летнего форварда два гола и три результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков после 11-ти сыгранных туров и делит места с 5-го по 8-е в таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" дома примут "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 22 октября.
Канчельскис: если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками
Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис поделился мыслями по поводу конфликта между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и нападающим "красно-белых" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"