– История "Спартака" – как голливудские сериалы. Там постоянно происходят какие-то заговоры. Думаю, что нынешняя ситуация – не исключение. То, что это негативно влияет на атмосферу в клубе – это факт. Та самая атмосфера внутри коллектива переносится на поле. Хотя по составу "Спартак" очень солидный. Некоторые решения Абаскаля кажутся странными, но только он может ответить на этот вопрос, – цитирует Сычева "Спорт-Экспресс".
На этой неделе инсайдер Иван Карпов рассказал, что "Спартак" отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой из-за того, что 26-летний футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее издание Metaratings сообщило, что между игроком и испанским тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем тянется конфликт.
Накануне ряд независимых источников подтвердил, что 19 октября Соболев провел полноценную тренировку со "Спартаком" и готовится к предстоящему домашнему матчу с "Пари Нижний Новгород" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится на "Открытие Банк Арене" в воскресенье, 22 октября. Начало – в 14:00 по мск.
Сычев – об отстранении Соболева: история "Спартака" – как голливудские сериалы
Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Сычев поделился мнением о конфликте между главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Локомотив"