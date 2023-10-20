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Сычев – об отстранении Соболева: история "Спартака" – как голливудские сериалы

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Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Сычев поделился мнением о конфликте между главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Локомотив"
– История "Спартака" – как голливудские сериалы. Там постоянно происходят какие-то заговоры. Думаю, что нынешняя ситуация – не исключение. То, что это негативно влияет на атмосферу в клубе – это факт. Та самая атмосфера внутри коллектива переносится на поле. Хотя по составу "Спартак" очень солидный. Некоторые решения Абаскаля кажутся странными, но только он может ответить на этот вопрос, – цитирует Сычева "Спорт-Экспресс".

На этой неделе инсайдер Иван Карпов рассказал, что "Спартак" отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой из-за того, что 26-летний футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее издание Metaratings сообщило, что между игроком и испанским тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем тянется конфликт.

Накануне ряд независимых источников подтвердил, что 19 октября Соболев провел полноценную тренировку со "Спартаком" и готовится к предстоящему домашнему матчу с "Пари Нижний Новгород" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится на "Открытие Банк Арене" в воскресенье, 22 октября. Начало – в 14:00 по мск.


Спартак Абаскаль Соболев Сычев
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