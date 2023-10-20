– Изменилось одно – результат. В прошлом сезоне команда хорошо играла, создавала моменты, но попали в сложную психологическую ситуацию с точки зрения борьбы за выживание. И в этом сезоне команда играет так же. "Крылья" любят играть через контратаки, нам нужно противодействовать им. Тактический рисунок самарцев стабилен. Мы играем дома, преимущество позиционное будет у нас, – цитирует 47-летнего специалиста пресс-служба "сине-бело-голубых".
Матч 12-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. После 11-ти сыгранных туров РПЛ волжане располагаются на 2-й строчке в таблице, набрав 21 очко. "Зенит" с 20 очками замыкает тройку лидеров. Верхнюю строчку занимает "Краснодар", в активе которого 27 очков.
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Крылья Советов" финишировали на 12-м месте в таблице РПЛ. Команде Игоря Осинькина удалось избежать участия в стыковых матчах благодаря домашней победе в заключительном туре над "Спартаком".
Семак: что изменилось в "Крыльях" по сравнению с прошлым сезоном? Результат
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии домашнего матча 12-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" ответил на вопрос, что изменилось в игре волжан по сравнению с прошлым сезоном.
Фото: ФК "Зенит"