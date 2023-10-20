– У меня возникают сомнения по этому поводу. Да, там играют Роналду, Бензема, 3–4 человека уехали в их чемпионат. Ну и что? Ладно, если бы наши арбитры поехали бы судить чемпионат Германии или Испании. Там бы они могли бы чему-то поучиться у местных судей. Ведь ясно, что квалификация саудовских арбитров ниже, чем у наших. Учиться судить у саудитов нецелесообразно, – цитирует Колоскова Metaratings.
Ранее Telegram-канал "Шеф-поVAR" сообщил о том, что между Россией и Саудовской Аравией может быть налажен канал обмена арбитрами. Судьи из РПЛ могут привлекаться к судейству матчей Саудовской Премьер-Лиги и наоборот. Отметим, что недавно москвич Сергей Карасев успешно сдал все необходимые тесты на семинаре ФИФА.
После 9 сыгранных туров лидером таблицы чемпионата Саудовской Аравии является "Аль-Хиляль", набравший 23 очка. В составе клуба из Эр-Рияда выступает экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Малком.
Колосков: учиться судить у саудитов нецелесообразно. Их квалификация ниже, чем у наших арбитров
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что российские судьи могут привлекаться к судейству игр чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: РФС