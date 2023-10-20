Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
22:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
22:00
ЛансНе начат

Колосков: учиться судить у саудитов нецелесообразно. Их квалификация ниже, чем у наших арбитров

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что российские судьи могут привлекаться к судейству игр чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: РФС
– У меня возникают сомнения по этому поводу. Да, там играют Роналду, Бензема, 3–4 человека уехали в их чемпионат. Ну и что? Ладно, если бы наши арбитры поехали бы судить чемпионат Германии или Испании. Там бы они могли бы чему-то поучиться у местных судей. Ведь ясно, что квалификация саудовских арбитров ниже, чем у наших. Учиться судить у саудитов нецелесообразно, – цитирует Колоскова Metaratings.

Ранее Telegram-канал "Шеф-поVAR" сообщил о том, что между Россией и Саудовской Аравией может быть налажен канал обмена арбитрами. Судьи из РПЛ могут привлекаться к судейству матчей Саудовской Премьер-Лиги и наоборот. Отметим, что недавно москвич Сергей Карасев успешно сдал все необходимые тесты на семинаре ФИФА.

После 9 сыгранных туров лидером таблицы чемпионата Саудовской Аравии является "Аль-Хиляль", набравший 23 очка. В составе клуба из Эр-Рияда выступает экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Малком.


РФС Колосков Аль-Хиляль Судейство
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится