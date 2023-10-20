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Мостовой: Чалов уже созрел для Европы. В Англию, понятно, сейчас не позовут

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой заявил, что форвард ЦСКА Федор Чалов готов к переходу в европейский клуб.
Фото: РФС
– Карьера Федора развивается в правильном направлении. Он уже давно играет ведущую роль в ЦСКА, хотя все еще достаточно молод. 25 лет – самый расцвет футбольной карьеры у нападающего. Чалов уже созрел для Европы. Ему по силам играть в Испании, Франции, Италии. В Англию, понятно, сейчас не позовут, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

25-летний форвард ЦСКА Федор Чалов провел 11 матчей в чемпионате России нынешнего сезона, забив 6 голов. Москвич является лучшим бомбардиром "армейцев" и занимает 2-е место в текущей гонке бомбардиров РПЛ, уступая 3 мяча нападающему "Зенита" Матео Кассьерре.

12 октября Чалов стал автором победного гола в товарищеском матче между сборными России и Камеруна (1:0). Этот мяч стал для Федора дебютным в составе национальной команды.

Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 млн евро.


ЦСКА Мостовой Чалов АПЛ
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