– Карьера Федора развивается в правильном направлении. Он уже давно играет ведущую роль в ЦСКА, хотя все еще достаточно молод. 25 лет – самый расцвет футбольной карьеры у нападающего. Чалов уже созрел для Европы. Ему по силам играть в Испании, Франции, Италии. В Англию, понятно, сейчас не позовут, – цитирует Мостового "РБ Спорт".
25-летний форвард ЦСКА Федор Чалов провел 11 матчей в чемпионате России нынешнего сезона, забив 6 голов. Москвич является лучшим бомбардиром "армейцев" и занимает 2-е место в текущей гонке бомбардиров РПЛ, уступая 3 мяча нападающему "Зенита" Матео Кассьерре.
12 октября Чалов стал автором победного гола в товарищеском матче между сборными России и Камеруна (1:0). Этот мяч стал для Федора дебютным в составе национальной команды.
Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 млн евро.
Мостовой: Чалов уже созрел для Европы. В Англию, понятно, сейчас не позовут
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой заявил, что форвард ЦСКА Федор Чалов готов к переходу в европейский клуб.
Фото: РФС