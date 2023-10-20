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Ярошик: все думали, что "Зенит" снова будет королем РПЛ, но пока не получается

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Экс-главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик прокомментировал текущее третье место "Зенита" в таблице РПЛ по итогам 11-ти сыгранных туров РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– Никто не ожидал, что у "Зенита" будут проблемы и они потеряют очки. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушел Малком. Все думали, что "Зенит" снова будет королем чемпионата России, но пока не получается, – цитирует 45-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".

Встреча между "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" в рамках 12-го тура чемпионата России состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. Начало - в 16:30 по московскому времени.

По итогам 11-ти проведенных туров клуб из Самары идет вторым в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в копилке 21 очко. Отставание от лидера "Краснодара" насчитывает 6 очков. "Зенит" замыкает тройку сильнейших, набрав к 12-му туру РПЛ 20 очков. В случае победы в очной встрече команда Сергея Семака обойдет "Крылья Советов".


Зенит Оренбург Ярошик
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