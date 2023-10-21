- Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет? Настал момент, когда Премьер?лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за.
Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что белорусские клубы могут быть включены в чемпионат России по футболу. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список клубов, которые могут войти в российскую Премьер-лигу. Отметим, что в других видах спорта в России уже присутствуют команды из Белоруссии - в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играет "Динамо" Минск, в баскетбольной Единой лиге ВТБ выступает команда "Минск".
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Урала" Иванов - о белорусских клубах в РПЛ: настал момент, когда лигу надо расширять
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возможному участию клубов Белоруссии в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"