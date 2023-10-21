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Ивич – об изменении стиля игры "Краснодара": если я не буду побеждать, мне скажут пока-пока

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал результативную ничью с калининградской "Балтикой" (2:2) в выездном матче 12-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
– Мы допустили огромные ошибки при пропущенных голах и поплатились за это – в первую очередь тактического плана. Непростая игра. Если проанализировать матч, то мы можем быть довольны набранным очком.

Как президент "Краснодара" Сергей Галицкий относится к изменению стиля игры команды? А как мы забили сегодня первый гол? Как много мы забили в чемпионате? Мы – профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. Если я не буду побеждать, мне скажут пока-пока, – цитирует Ивича Sports.ru.

21 октября "Балтика" поделила очки с лидером РПЛ "Краснодаром". Игра в рамках 12-го тура чемпионата России состоялась на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась вничью - 2:2 (2:1).

На 17-й минуте нападающий Джон Кордоба вывел "Краснодар" вперед - 0:1. На 24-й минуте полузащитник "Балтики" Максим Кузьмин сравнял счет, а вскоре чилийский форвард Анхело Энрикес сделал счет 2:1 в пользу хозяев. "Быки" ушли от поражения благодаря реализованному на 61-й минуте пенальти полузащитником Эдуардом Сперцяном - 2:2.

Благодаря этому результату команда Владимира Ивича набрала 28 очков и закрепилась на верхней строчке в РПЛ. "Балтика" с 11 очками расположилась на 13-й строчке в таблице чемпионата России.


Краснодар Балтика Ивич
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