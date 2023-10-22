"Лидер? Я футболист "Локомотива". Такой же, как и 25 других игроков. Каждый может быть лидером. Я такой же, как и все", — сказал Пиняев.
18-летний Пиняев перешёл в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в зимнюю паузу сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне молодой футболист принял участие в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Пиняев: считаю ли себя лидером "Локомотива"? Я такой же, как и 25 других игроков
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев признался, что не чувствует себя лидером команды.
Фото: "Чемпионат"