Полузащитник "Краснодара" Ахметов – о победе Махачева на UFC 294: ты вновь доказал, что ты номер один





Полузащитник сборной России и "Краснодара" Ильзат Ахметов поздравил чемпиона UFC Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.

Фото: UFC

– Ислам, поздравляю тебя с уверенной победой. Ты вновь доказал, что ты номер один, чемпион. Так держать, дальнейших побед. Мы болеем за тебя, – передает слова Ахметова "Матч ТВ".



21 октября на турнире UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Ислам Махачев техническим нокаутом в первом раунде одолел Александра Волкановски. Благодаря победе российский боец сохранил чемпионский титул UFC в легком весе.



25-летний Ильзат Ахметов имеет действующее трудовое соглашение с "Краснодаром" до лета 2024 года. В нынешнем сезоне забил два гола в 15 матчах чемпионата России.

