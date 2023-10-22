Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
СочиЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
5 - 3 5 3
СоколЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Алания2 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Химки2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Ленинградец
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Болонья
2 - 0 2 0
Фрозиноне2 тайм
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 0 1 0
Боруссия МПерерыв
Хайденхайм
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Брест2 тайм
Нант
1 - 0 1 0
Монпелье2 тайм
Тулуза
1 - 1 1 1
Реймс2 тайм
Монако
18:05
МецНе начат
Лион
21:45
КлермонНе начат

Тренер "Пари НН" Юран: давайте мы не будем разделять, что есть "Спартак", которому можно, а нам — нельзя

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал работу судей после матча 12-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
— Мне очень сложно понимать моменты. Ну, как вот такое не увидеть? Мойзес бьет локтем и попадает в лицо, рядом стоят боковой и резервный арбитры, есть судьи на VAR… Господа, ну, давайте мы не будем разделять, что есть "Спартак", которому можно, а нам — нельзя. В результате получается вторая желтая у Гоцука. Ну, хватит уже этих моментов. Эти двойные моменты достали.

Сегодня, в воскресенье (22 октября 2023 года), в Москве состоялся очередной матч 12-го тура чемпионата России по футболу, где "Спартак" на стадионе "Открытие Банк Арена" сыграл против нижегородского "Пари НН". Подопечные Сергея Юрана потерпели поражение от красно-белых со счетом 0:1.

Отметим, что "Пари НН" доигрывал матч с московским "Спартаком" в меньшинстве. На 90 минуте вторую желтую карточку в составе нижегородского клуба получил защитник Кирилл Гоцук. В связи с этим капитан гостевой команды был вынужден покинуть поле.

Источник: "Матч ТВ"


Спартак Нижний Новгород Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится