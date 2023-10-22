— Мне очень сложно понимать моменты. Ну, как вот такое не увидеть? Мойзес бьет локтем и попадает в лицо, рядом стоят боковой и резервный арбитры, есть судьи на VAR… Господа, ну, давайте мы не будем разделять, что есть "Спартак", которому можно, а нам — нельзя. В результате получается вторая желтая у Гоцука. Ну, хватит уже этих моментов. Эти двойные моменты достали.
Сегодня, в воскресенье (22 октября 2023 года), в Москве состоялся очередной матч 12-го тура чемпионата России по футболу, где "Спартак" на стадионе "Открытие Банк Арена" сыграл против нижегородского "Пари НН". Подопечные Сергея Юрана потерпели поражение от красно-белых со счетом 0:1.
Отметим, что "Пари НН" доигрывал матч с московским "Спартаком" в меньшинстве. На 90 минуте вторую желтую карточку в составе нижегородского клуба получил защитник Кирилл Гоцук. В связи с этим капитан гостевой команды был вынужден покинуть поле.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Пари НН" Юран: давайте мы не будем разделять, что есть "Спартак", которому можно, а нам — нельзя
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал работу судей после матча 12-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:1).
Фото: "Чемпионат"