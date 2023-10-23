– Амелин "поплыл", начиная с 82-й минуты. Гоцуку надо было показывать прямую красную за физическое воздействие на арбитра. Игрок "Пари НН" одернул руку судьи – это сразу удаление. Для меня Амелин больше не арбитр. Управление игроками – нулевое. И имидж судейства уже опустился благодаря ему.
Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров в его лице. Теперь получается, что с судьями можно так разговаривать, можно их трогать, можно одергивать руки, можно орать на них. А судья в ответ ничего не делает. Сейчас унизили всех арбитров. Амелин весь судейский корпус опустил в дерьмо, – цитирует Федотова "Чемпионат".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран подверг резкой критике работу арбитра.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав и появился на поле во втором тайме. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Игорь Федотов – о судействе матча "Спартака" и "Пари НН": для меня Амелин больше не арбитр
Экс-арбитр чемпионата России Игорь Федотов раскритиковал работу главного судьи матча "Спартак" – "Пари НН" (2:0) Алексея Амелина за то, что он проявил лояльность в эпизоде с капитаном гостей Кириллом Гоцуком.
Фото: "Матч ТВ"