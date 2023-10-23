– Матч нормальный. Понравился первый тайм, а также Зиньковский и Литвинов. Последний в связке с Пруцевым очень хорошо себя показал. Второй тайм уже не очень понравился, если честно. Особенно концовка, когда начали тянуть время.
Ситуация с Соболевым? Не буду комментировать. Это внутренние дела клуба. Он вышел на поле, старался, – цитирует Мележикова "Матч ТВ".
Напомним, на прошлой неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков: ситуация с Соболевым – внутреннее дело клуба
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал победу "красно-белых" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России над "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"