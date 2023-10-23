– С 2024 года стадион будет переименован, мы об этом уже говорили. Какое будет новое название – увидим. Как мы сообщали ранее, один из вариантов – "Лукойл Арена", – цитирует Зеленова "СЭ".
В конце декабря нынешнего года истекает соглашение, заключенное между "Спартаком" и компанией "Открытие банк", в честь которого в настоящее время именуется домашняя арена "красно-белых". По информации СМИ, с 1 января 2024 года стадион будет носить название "Лукойл Арена".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку. Благодаря этому результату "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Зеленов: с 2024 года домашний стадион "Спартака" будет переименован
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о смене названия домашнего стадиона клуба "Открытие Банк Арены" в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"