– Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что не представляю, как это можно реализовать. Когда увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса.
Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор, – цитирует Алаева ТАСС.
Недавно исполком УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России в возрастной категории U17 к официальным соревнованиям под своей эгидой. Однако российские юноши и девушки смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальной экипировки.
Ряд стран Европы высказались резко против данного решения Союза европейских футбольных ассоциаций на фоне продолжающейся специальной военной операции РФ на территории Украины. По информации СМИ, УЕФА на фоне беспрецедентного давления отменил решение о допуске россиян, однако официально об этом не сообщалось.
Алаев – о допуске УЕФА российских юношей: в это решение не верил и не верю до сих пор
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские сборные России до 17 лет к официальным турнирам под своей эгидой.
Фото: РФС