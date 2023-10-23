— Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть. Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете? Нет, не рассматриваю.
29-летний Дмитрий Чистяков является футболистом петербургского "Зенита" с июля 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с командой с берегов Невы рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из России в 2,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Чистяков принял участие в четырех матчах (во всех официальных соревнованиях).
Источник: "Спорт День за Днем"
Чистяков – о своем положении в "Зените": каждый футболист не будет доволен, когда не играет
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о своем статусе запасного игрока в команде.
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