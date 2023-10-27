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Корнеев: переход Джикии в зарубежный чемпионат звучит на уровне фантастики

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Экс-игрок "Барселоны" и московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился своим мнением о возможном переходе защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен. Что касается отъезда Джикии в зарубежный чемпионат, то на данный момент это звучит на уровне фантастики", — приводит слова Корнеева Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Джикия выходил на поле 9 раз. За это время капитан "Спартака" не смог отличиться голевыми действиями.

"Спартак" находится на четвертом месте в чемпионате России. У красно-белых 20 очков в 12 турах.

Следующим соперником "Спартака" станет воронежский "Факел". Игра состоится 28 октября в 14:00.


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