Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
22:00
НиццаНе начат

Геркус: у Дзюбы большие шансы забить в матче против "Ростова"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Локомотива" и московского "Торпедо" Илья Геркус заявил, что у нападающего железнодорожников Артема Дзюбы большие шансы забить мяч в игре против "Ростова".
Фото: "Чемпионат"
"Сложно судить, насколько для Артема будет принципиальным матч с "Ростовом", однако на данный момент он находится в хорошей форме, и думаю, что у него достаточно высокие шансы на то, чтобы забить гол в этом матче, — передает слова Геркуса RT.

"Ростов" примет у себя "Локомотив" 28 октября. Начало встречи назначено на 16:30. Игру обслужит судья Алексей Сухой.

Сейчас "Локомотив" занимает пятую строчку в РПЛ. У команды из Москвы 20 очков. У "Ростова" 13 очков и он занимает десятое место в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба сыграл 10 матчей. В них российский форвард забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.


Локомотив Геркус Ростов Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится