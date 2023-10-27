"Сложно судить, насколько для Артема будет принципиальным матч с "Ростовом", однако на данный момент он находится в хорошей форме, и думаю, что у него достаточно высокие шансы на то, чтобы забить гол в этом матче, — передает слова Геркуса RT.
"Ростов" примет у себя "Локомотив" 28 октября. Начало встречи назначено на 16:30. Игру обслужит судья Алексей Сухой.
Сейчас "Локомотив" занимает пятую строчку в РПЛ. У команды из Москвы 20 очков. У "Ростова" 13 очков и он занимает десятое место в чемпионате России.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба сыграл 10 матчей. В них российский форвард забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.
Геркус: у Дзюбы большие шансы забить в матче против "Ростова"
Экс-президент "Локомотива" и московского "Торпедо" Илья Геркус заявил, что у нападающего железнодорожников Артема Дзюбы большие шансы забить мяч в игре против "Ростова".
Фото: "Чемпионат"