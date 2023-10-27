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Заварзин: где "Спартак" и где "Факел"? Красно-белым нужно брать три очка и идти дальше

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура между "Спартаком" и "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"
"Что здесь ожидать? Смотрите турнирную таблицу — где "Спартак" и где "Факел"? Тут, глядя на результаты, само собой напрашивается ответ. Если "Спартак" выйдет в своем боевом составе, то понятно, что он выиграет. Нужно брать три очка и идти дальше", — передает слова Заварзина "Матч ТВ".

Встреча между "Спартаком" и "Факелом" пройдет на "Центральном стадионе профсоюзов" в Воронеже 28 октября в 14:00. Главным судьей матча станет Владислав Безбородов.

Московский "Спартак" находится на четвертом месте в РПЛ. "Народная" команда набрала 20 очков за 12 матчей в чемпионате России. У "Факела" дела обстоят хуже. Воронежцы идут 13-ми. Они сумели набрать 12 очков за 12 игр.


Спартак Факел Заварзин
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