"С "Факелом" будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается. Поэтому "Спартаку" с его несбалансированной игрой будет непросто там", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Поединок 13-го тура российской Премьер-лиги "Факел" - "Спартак" состоится сегодня, 28 октября, в Воронеже. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада главного арбитра Владислава Безбородова. По итогам 12 сыгранных туров текущего чемпионата России столичный "Спартак" с 20 набранными очками занимает четвертое место. "Факел" набрал 12 баллов и располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице.
Аршавин: "Спартаку" с его несбалансированной игрой будет непросто против "Факела"
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором "Факел" сыграет с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"