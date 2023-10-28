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Аршавин: "Спартаку" с его несбалансированной игрой будет непросто против "Факела"

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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором "Факел" сыграет с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"С "Факелом" будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается. Поэтому "Спартаку" с его несбалансированной игрой будет непросто там", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Поединок 13-го тура российской Премьер-лиги "Факел" - "Спартак" состоится сегодня, 28 октября, в Воронеже. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада главного арбитра Владислава Безбородова. По итогам 12 сыгранных туров текущего чемпионата России столичный "Спартак" с 20 набранными очками занимает четвертое место. "Факел" набрал 12 баллов и располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице.


Спартак Факел Аршавин
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