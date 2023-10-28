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Гендиректор "Спартака": Джикия получил небольшую травму на тренировке. Промес восстанавливается по своей программе

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Гендиректор "Спартака" Олег Малышев поделился информацией о состоянии травмированных игроков команды – защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
– Промес восстанавливается по своей программе. Надеемся, что в ближайших матчах он примет участие. Джикия получил небольшую травму на тренировке. Насколько я знаю, она не очень серьезная. Посмотрим, как будет складываться, – цитирует Малышева "Чемпионат".

28 октября "Спартак" в меньшинстве уступил "Факелу" в выездном матче 13-го тура чемпионата России. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже закончилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Игру, которая проходила на испортившемся из-за ливня газоне, пропускали капитан и вице-капитан гостей Георгий Джикия и Квинси Промес по причине травм.

Оба гола воронежцы забили во втором тайме. На 71-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти. На 83-й минуте Максим Максимов удвоил преимущество "Факела" и поставил победную точку. Отметим, что с 70-й минуты "красно-белые" играли вдесятером после удаления за вторую желтую карточку сербского защитника Срджана Бабича.

Несмотря на поражение в столице Черноземья, команда Гильермо Абаскаля с 20 очками сохранила за собой 4-ю строчку в таблице РПЛ. "Факел" набрал 15 очков и покинул опасную зону, переместившись на 12-е место.


Спартак Факел Джикия Промес Малышев
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