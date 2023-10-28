– Считаю, качество газона сильно сказалось и сыграло решающую роль. Насколько поле мешало "Спартаку" показать свою игру? Вы же смотрели футбол и прекрасно можете ответить на свой вопрос. Условия были для всех одинаковыми. Просто "Факелу" удалось быстрее под них адаптироваться.
Конечно, мы пытались и создавали моменты, но не реализовали. Готовились мы к одному, но погодные условия... Нам нужно было не подготовиться, а адаптироваться. Первый раз такое поле вижу. Кажется, даже во Второй лиге такого не было. На разминке все было хорошо, но потом в игре было ощущение, что оно не держало, – цитирует Умярова "Матч ТВ".
28 октября "Спартак" в меньшинстве уступил "Факелу" в выездном матче 13-го тура чемпионата России. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже закончилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Игру, которая проходила на испортившемся из-за ливня газоне, пропускали капитан и вице-капитан гостей Георгий Джикия и Квинси Промес по причине травм. Это поражение стало для "Спартака" четвертым подряд на выезде в РПЛ. Для "Факела" это первая победа над "красно-белыми" за 23 года - с августа 2000-го.
Оба гола воронежцы забили во втором тайме. На 71-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти. На 83-й минуте Максим Максимов удвоил преимущество "Факела" и поставил победную точку. Отметим, что с 70-й минуты "красно-белые" играли вдесятером после удаления за вторую желтую карточку сербского защитника Срджана Бабича.
Несмотря на поражение в столице Черноземья, команда Гильермо Абаскаля с 20 очками сохранила за собой 4-ю строчку в таблице РПЛ. "Факел" набрал 15 очков и покинул опасную зону, переместившись на 12-е место.
Умяров: качество газона сыграло решающую роль. Даже во Второй лиге такого не было
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после поражения от "Факела" (0:2) в 13-м туре РПЛ подверг жесткой критике качество газона на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Фото: ФК "Спартак"