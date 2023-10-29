"Мы очень рады, игроки молодцы. Конечно, игра складывалась тяжело — это же московский "Спартак"... Мы 23 года не выигрывали у "Спартака", поэтому можно победу назвать исторической для нас", — сказал Котов.
В последний раз "Факел" обыгрывал "Спартак" в августе 2000 года. В том матче единственный гол с передачи Сергея Юминова забил Юрий Шуканов. С тех пор воронежская команда долгое время не выступала в элитном дивизионе России, вернувшись туда по итогам сезона-2021/2022. В прошлом году "Факел" сохранил место в РПЛ через стыковые матчи.
Источник: ТАСС.
Спортивный директор "Факела" Котов назвал "исторической" победу над "Спартаком"
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов прокомментировал победу команды над "Спартаком" (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"