Сообщается, что московский клуб также достиг договорённости с "Крыльями" о переходе 19-летнего футболиста. Официально сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно, но Салтыков доиграет сезон в самарской команде.
В нынешнем сезоне Салтыков принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": "Локомотив" договорился о подписании Салтыкова. Никита доиграет сезон в "Крыльях"
Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков согласовал контракт с "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"