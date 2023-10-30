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Квеквескири — "Спартаку": пускай уже помолчат про поле! Хоть раз признайте, что проиграли

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Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири ответил на жалобы представителей "Спартака" по поводу состояния поля на стадионе в Воронеже.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
"Поле для всех одинаковое. Пускай уже помолчат про поле! Хоть раз признайте, что проиграли, потому что Воронеж был сильнее. Это будет честно", — сказал Квеквескири.

Напомним, "Факел", обыгравший красно-белых на своём поле (2:0), нанёс сопернику пятое поражение в нынешнем сезоне в 13 матчах РПЛ. У "Спартака" за весь прошлый сезон чемпионата России было шесть поражений.

Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги".


Квеквескири Факел Спартак
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