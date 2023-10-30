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Божович: с чего взяли, что судьи из Катара помогут в РПЛ? Не думаю, что они лучше российских

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Бывший тренер российских команд Миодраг Божович не понимает решение пригласить обслуживать матчи РПЛ арбитров из Катара.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских", — сказал Божович.

Ранее о такой возможности заявили в РФС. Позднее стало известно, что с Белоруссией была согласована отправка местных арбитров на обслуживание матчей РПЛ.

Источник: Sport24.


Божович РПЛ РФС
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