"Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских", — сказал Божович.
Ранее о такой возможности заявили в РФС. Позднее стало известно, что с Белоруссией была согласована отправка местных арбитров на обслуживание матчей РПЛ.
Источник: Sport24.
Божович: с чего взяли, что судьи из Катара помогут в РПЛ? Не думаю, что они лучше российских
Бывший тренер российских команд Миодраг Божович не понимает решение пригласить обслуживать матчи РПЛ арбитров из Катара.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС