"Считаю, что мы лучше соперника провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счет. Мы контролировали мяч, не давали ЦСКА ничего создать и имели отличные моменты, чтобы забить. Соперник был хорош в первом тайме, и ему этого хватило для победы", — сказал Оласа.
Отметим, что это поражение стало для "Краснодара" первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда продолжает оставаться на первом месте, однако отрыв от идущего вторым "Зенита" сократился до двух очков. Команды ожидает очный матч 11 ноября. "Зенит" — действующий чемпион страны.
Источник: "Известия".
Оласа: "Краснодар" провел второй тайм лучше, чем ЦСКА. Не давали ничего создать и имели моменты, чтобы забить
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"