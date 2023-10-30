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Президент "Урала" Иванов: мы будем стараться удержать Гончаренко

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил о полном доверии к главному тренеру екатеринбургского клуба Виктору Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
– Виктор Михайлович — один из сильнейших тренеров в стране. У него полное взаимопонимание с руководством, с командой. Мало кто так работает — чуть ли не 24 часа занимается футболом. У нас нет даже никакой мысли, что Виктор Михайлович по нашей инициативе (покинет команду). Мы будем стараться его удержать.

"Урал" не побеждает уже на протяжении восьми последних матчей в Российской Премьер-Лиге. В 13-м туре екатеринбургская команда на чужом поле сыграла против московского "Динамо". Подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение со счетом 1:2.

После 13-ти туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 16 набранных баллов. "Шмели" занимают десятое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"



Урал Гончаренко Иванов Г
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