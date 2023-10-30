– Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, (ему) задают одни и те же вопросы. Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает, – приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
Вчера, 29 октября 2023 года, московское "Динамо" на своем поле сыграло против екатеринбургского "Урала". Данная встреча была проведена в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые победили со счетом 2:1. В их составе забитым мячом отметился нападающий Константин Тюкавин. После игры российский форвард не стал общаться с журналистами.
Агент Тюкавина: Костя не обиделся на журналистов, просто он устал
Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, объяснил, почему его клиент не стал общаться с журналистами после матча 13-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом" (2:1).
Фото: ФК "Динамо"