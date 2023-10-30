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Камоцци: сборная России вышла бы на Евро-2024, если не отстранение

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Советник бывшего руководства московского "Спартака" Франко Камоцци считает, что сборная России вышла бы на Евро-2024, если не отстранение от международных соревнований.
Фото: РФС
– Если бы не отстранение со стороны УЕФА, сборная России отобралась бы Евро-2024. Шансы на это были достаточно высоки. Сейчас в национальной команде хороший баланс между игроками с большим опытом, в том числе европейским, и молодыми талантами.

Сборная России по футболу с февраля 2022 года не проводит официальных матчей. Это связано с тем, что наша национальная команда по решению ФИФА и УЕФА отстранена от участия в международных соревнованиях. Ожидается при этом, что российская дружина вернется на мировую арену после того, как завершится СВО.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная России Камоцци Евро-2024 УЕФА
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