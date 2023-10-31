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Обляков: товарищеские матчи сборной России — это интересно

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Футболист московского ЦСКА Иван Обляков поделился своим мнением о возможных матчах сборной России в ноябре.
Фото: "Sport 24"
"Конечно, хочется, чтобы в ноябре сборная России тоже собралась, сыграла с кем-нибудь. Товарищеские матчи сборной – это интересно", – передает слова Облякова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появились слухи о том, сборная России сыграет товарищеские матчи в ноябре.

Сборная России сыграла 2 товарищеских матча в октябре. В первом матче подопечные Валерия Карпина выиграли Камерун со счетом 1:0. Гол оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов. Вторая игра национальной команды закончилась ничьей 2:2. Россияне играли против команды из Кении. Мячи забили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.


Сборная России ЦСКА Обляков
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