– Первый раз слышу такое, откуда они берут такую информацию? Мы сейчас никуда не продаем и не хотим продавать Ишкова. Он – молодой парень. Мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить. Так что про "Краснодар" ложная информация. Не слушайте то, что пишут в российских газетах и интернете, – цитирует Иванова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Ишков принял участие в 12 матчах чемпионата России в составе "Урала" и забил единственный гол. По итогам 13-ти туров РПЛ команда Виктора Гончаренко замыкает десятку сильнейших клубов таблицы, набрав 16 очков.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Краснодар" интересуется талантливым полузащитником "Урала" Ильей Ишковым. В минувшие выходные 18-летний воспитанник екатеринбургского клуба в компенсированное время выездного матча с "Динамо" (1:2) забил в ворота хозяев свой дебютный гол в РПЛ, который был признан лучшим мячом 13-го тура РПЛ.
Отмечалось, что интерес к уроженцу Екатеринбурга проявляет лично главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич. Сербскому специалисту футболист приглянулся еще в матче против "Урала" 24 сентября, несмотря на два промаха с пенальти. По мнению инсайдера, на Ишкова претендуют и ряд других клубов РПЛ.
Контракт 18-летнего хавбека с "Уралом" рассчитан до конца сезона-2024/25. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро.
Президент "Урала" Иванов: мы сейчас никуда не продаем и не хотим продавать Ишкова
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе к 18-летнему полузащитнику команды Илье Ишкову со стороны "Краснодара".
Фото: ФК "Урал"