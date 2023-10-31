– У меня такое впечатление, что "Спартак" создает себе репутацию команды с 3-го по 6-е место – то выиграем, то проиграем. А ведь возможности очень высокие, даже в плане борьбы за чемпионство. Поэтому очень обидно. Как раз в таких матчах, как с "Факелом", важен результат. Сам футбол может забыться.
Абаскаль, кажется, опять всем доволен? Мне не совсем понятна эта его оценка. Может быть, он преследует какие-то свои цели. Но, на мой взгляд, после проигрыша по всем статьям довольным тут быть нечему, – цитирует Шишкина "Матч ТВ".
В минувшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля в меньшинстве на выезде уступила воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. После 13-ти сыгранных туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и опустился на 7-е место в таблице. 5 ноября, в воскресенье, "красно-белые" в гостях встретятся с "Локомотивом" в московском дерби в рамках 14-го тура Премьер-Лиги. "Железнодорожники" с 20 очками располагаются на строчку ниже - на 8-й позиции, уступая землякам по разнице забитых и пропущенных мячей.
Шишкин: "Спартак" создает себе репутацию команды с 3-го по 6-е место
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин отреагировал на поражение "красно-белых" в Воронеже от "Факела" (0:2) в 13-м туре РПЛ и текущее седьмое место команды в таблице.
Фото: "Чемпионат"