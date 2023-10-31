– Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать, – приводит слова Аршавина "РИА Новости".
Бразильские полузащитники Клаудиньо и Вендел имеют контракт с петербургским "Зенитом" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает их рыночную стоимость в 20 и 24 миллиона евро соответственно.
Петербургский "Зенит" после 13-ти туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 26 баллов. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.
Аршавин: ходят слухи о том, что Вендел и Клаудиньо могут уйти из "Зенита"
Легендарный российский футболист Андрей Аршавин рассказал о том, какие игроки могут покинуть петербургский "Зенит" предстоящей зимой.
Фото: "Матч ТВ"