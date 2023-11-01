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Полузащитник "Зенита" Коваленко: игра с "Крыльями" была тяжелой. Я ожидал от себя большего

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20-летний футболист "Зенита" Александр Коваленко оценил свою игру в матче против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжело было, игра была равной, интересной. Ожидал большего, хотелось сделать какое-то голевое действие – у меня давно уже не было чего-то такого. Свою игру оценю неплохо – может, на три с плюсом из пяти", — передает слова Коваленко "СДЗД".

Вчера, 31 октября, "Зенит" на своем поле принимал "Крылья Советов". Игра проходила в рамках Кубка России. Сине-бело-голубые обыграли оппонентов из Самары со счетом 1:0. Гол оформил нападающий Иван Сергеев. Результативную передачу отдал Александр Ерохин.

В текущем сезоне Коваленко сыграл 10 матчей (270 минут). В них российский полузащитник отметился 1 голевой передачей.


Зенит Кубок России Коваленко
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