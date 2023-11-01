– Сильнейший российский футболист в РПЛ? Назову Зиньковского – обожаю его стиль игры. Если говорить про текущий сезон, то сейчас лидер "Краснодар". Там мне нравится полузащитник Кривцов. Не скажу, что он лучший, но показывает качественный футбол.
Лучший из тех, кто играет не только в России? Головин. Видел не так много матчей "Монако" в этом сезоне, но он меня впечатлил. Топовый футболист, – цитирует бразильца Sport24.
24-летний латиноамериканец перешел в самарские "Крылья Советов" в январе 2022 года из молдавского "Шерифа". Антон Зиньковский ушел из "Крыльев" в "Спартак" летом того же года.
Контракт поволжского клуба с Костанца рассчитан до конца сезона-2024/25. Рыночная стоимость бразильца, также имеющего итальянский паспорт, оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро. Крайний защитник провел за "Крылья" 43 матча в чемпионате и Кубке России, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
Защитник "Крыльев" Костанца: сильнейший российский футболист в РПЛ – Зиньковский
Бразильский защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца назвал своего бывшего одноклубника Антона Зиньковского, ныне выступающего за "Спартак", лучшим российским футболистом в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"