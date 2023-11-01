– Если Захарян будет мало играть, ждать ли его аренды зимой? Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да. Думаю, он не вернется в "Динамо". Зачем было уезжать, чтобы вернуться в "Динамо"? Нет. Я думаю, что если вернется, то в "Зенит".
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Он выступал за бело-голубых до лета текущего года. В августе полузащитник перешел в испанский "Реал Сосьедад". По версии интернет-портала Transfermarkt, клуб из Сан-Себастьяна заплатил за игрока сборной России 13 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл в семи матчах за "Реал Сосьедад". В общей сложности российский хавбек провел на поле 120 минут.
Источник: "Спорт День за Днем"
Орещук: если Захарян вернется в РПЛ, то перейдет в "Зенит"
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук считает, что полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян перейдет в петербургский "Зенит", если он решит вернуться в РПЛ.
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