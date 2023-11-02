"Краснодар" в РПЛ идет ровно и играет надежно на протяжении длительного времени. Надежность - показатель класса! Не думаю, что в механизме "Краснодара" что-то поломалось. Но в ноябре их ждут непростые времена", — передает слова Гаджиева Odds.ru.
Сейчас "Краснодар" занимает первое место в РПЛ. У команды Владимира Ивича 28 очков в 13 играх. Ближайшим преследователем является "Зенит". Действующий чемпион России набрал 26 очков в 13 матчах.
В следующем матче в РПЛ "Краснодар" сыграет против "Крыльев Советов". Игру примет стадион "Краснодар" 5 ноября. Начало встречи назначено на 14:00.
Гаджиев: в ноябре "Краснодар" ждут непростые времена
Экс-наставник "Анжи" и пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о игре "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: SportBox