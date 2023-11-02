– Итальянская виза получена, послезавтра Максим вылетит на операцию, – цитирует Брейдо "СЭ".
Ранее агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, не исключил, что операция может пройти не в Германии из-за проблем с выдачей визы.
Сегодня, 2 ноября, глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что полузащитник "армейцев" Максим Мухин в субботу, 4 ноября, вылетит в Германию для проведения операции на колене. Хирургическое вмешательство запланировано на понедельник, 6 ноября.
Напомним, Мухин получил серьезную травму в выездной встрече 12-го тура чемпионата России против "Рубина", которая состоялась в Казани 21 октября. По итогам медобследования у 21-летнего полузащитника сборной страны был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Позднее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что у Мухина возникли сложности с визой при вылете в Германию, где ему предстоит хирургическое вмешательство.
Пресс-служба ЦСКА: итальянская виза получена, в субботу Мухин вылетит на операцию
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник "армейцев" Максим Мухин получил шенгенскую визу для вылета на операцию в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА