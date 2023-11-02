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Представитель Файзуллаева: летом Аббосом интересовались много европейских команд

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Представитель вингера ЦСКА Аббоса Файзуллаева Кахор Муминов рассказал, какие клубы интересовались узбекским игроком.
Фото: ПФК ЦСКА
"Аббосом интересовался клуб из первой пятерки португальского чемпионата. Было предложение из Нидерландов. И, конечно, замучили турки — с нами общались все ведущие клубы Суперлиги", — передает слова Муминова Sport 24.

Файзуллаев присоединился к ЦСКА минувшим летом. В составе армейцев футболист сыграл 12 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Сейчас ЦСКА располагается на пятом месте. Армейский клуб набрал 21 очко за 13 игр чемпионата России.


ЦСКА Файзуллаев
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