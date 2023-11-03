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Рассказов: а что в "Спартаке" сейчас? Новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам

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Воспитанник "Спартака" Николай Рассказов, ныне выступающий за "Крылья Советов", высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: Олег Бухарев/ТАСС
"А что в "Спартаке" сейчас? Почитайте СМИ или телеграм-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей", — сказал Рассказов.

Напомним, в бытность игрока московской команды защитник сталкивался с серьёзной критикой со стороны СМИ и болельщиков. Он покинул "Спартак" в январе 2023 года и перебрался в "Крылья Советов", с которыми подписал контракт до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Крылья Советов Рассказов
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