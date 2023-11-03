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Оздоев: ПАОК в РПЛ боролся бы за первое место

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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев считает, что его команда боролась бы в чемпионате России за первое место.
Фото: ФК ПАОК
"У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место", — сказал Оздоев.

30-летний Оздоев стал игроком греческого клуба летом 2023 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Его контракт с ПАОКом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: "Чемпионат".


Оздоев ПАОК РПЛ
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