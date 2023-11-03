"У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место", — сказал Оздоев.
30-летний Оздоев стал игроком греческого клуба летом 2023 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Его контракт с ПАОКом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат".
Оздоев: ПАОК в РПЛ боролся бы за первое место
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев считает, что его команда боролась бы в чемпионате России за первое место.
Фото: ФК ПАОК