"Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться", — сказал Глушаков.
Матч национальной команды со сборной Кубы пройдёт 20 ноября. Сборная России впервые проведёт матч на "Волгоград Арене" — стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в России.
Источник: Metaratings.
Глушаков — о матче с Кубой: каждый соперник хорош. Сборной России нельзя отказываться
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что матч с Кубой пойдёт национальной команде на пользу.
Фото: "Матч ТВ"