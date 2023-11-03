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Глушаков — о матче с Кубой: каждый соперник хорош. Сборной России нельзя отказываться

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что матч с Кубой пойдёт национальной команде на пользу.
Фото: "Матч ТВ"
"Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться", — сказал Глушаков.

Матч национальной команды со сборной Кубы пройдёт 20 ноября. Сборная России впервые проведёт матч на "Волгоград Арене" — стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в России.

Источник: Metaratings.


Глушаков Сборная России Сборная Кубы
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