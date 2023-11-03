"Селекционная работа у нас не прекращается. При этом просматриваем игроков в разных чемпионатах. Так что зимой приобретения, скорее всего, будут", — цитирует Волженкина "Матч ТВ".
"Балтика" занимает 15-е место в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала 11 очков.
Последний матч в РПЛ Балтика проводила в гостях у "Рубина". Казанцы обыграли калининградцев со счетом 1:0.
Следующий матч "Балтика" сыграет сегодня, 4 ноября, в 19:30 против "Зенита".
Гендиректор "Балтики" Волженкин: скорее всего. зимой у команды будут приобретения
Генеральный директор калининградской "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"