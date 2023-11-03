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Гендиректор "Балтики" Волженкин: скорее всего. зимой у команды будут приобретения

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Генеральный директор калининградской "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"
"Селекционная работа у нас не прекращается. При этом просматриваем игроков в разных чемпионатах. Так что зимой приобретения, скорее всего, будут", — цитирует Волженкина "Матч ТВ".

"Балтика" занимает 15-е место в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала 11 очков.

Последний матч в РПЛ Балтика проводила в гостях у "Рубина". Казанцы обыграли калининградцев со счетом 1:0.

Следующий матч "Балтика" сыграет сегодня, 4 ноября, в 19:30 против "Зенита".


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