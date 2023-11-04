"Матч против "Локомотива" — очередное испытание для Абаскаля. Надеюсь, "Спартак" покажет хорошую игру и победит", — сказал Камоцци.
Московское дерби состоится завтра, 5 ноября. Команды встретятся на "РЖД Арене" в 19:30 мск. У команд после 13 туров по 20 очков в турнирной таблице, но "Спартак" на строчку выше.
Источник: "РБ Спорт".
Камоцци: матч против "Локомотива" — очередное испытание для Абаскаля
Франко Камоцци высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Локомотивом" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ