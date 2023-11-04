– Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес или просто волнение сказывается. Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, "Манчестер Юнайтед", вот парень и поплыл немного.
19-летний Пиняев является воспитанником московского клуба "Чертаново". С января 2023 года вингер сборной России выступает за московский "Локомотив". Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Пиняев в общей сложности принял участие в 19 матчах. Он забил один мяч и оформил три результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: из Пиняева все упорно делали звезду, вот парень и поплыл немного
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался и безголевой серии вингера московского "Локомотива" Сергея Пиняева, который не забивает за свой клуб на протяжении 16 игр.
Фото: "Матч ТВ"