"Сколько я забью "Зениту"? Это вообще не важно, главное, чтобы "Краснодар" выиграл", — сказал Кордоба.
Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Отчасти эту игру можно назвать битвой за первое место. "Краснодар" идёт первым, набрав в 14 матчах 31 очко. "Зенит" располагается на второй позиции: у команды на два очка меньше.
Источник: "РБ Спорт".
Кордоба: не имеет значения, сколько я забью в ворота "Зенита"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба признался, что не имеет значения тот факт, сколько готов он забьет в ворота "Зенита" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"