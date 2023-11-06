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Кордоба: не имеет значения, сколько я забью в ворота "Зенита"

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба признался, что не имеет значения тот факт, сколько готов он забьет в ворота "Зенита" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сколько я забью "Зениту"? Это вообще не важно, главное, чтобы "Краснодар" выиграл", — сказал Кордоба.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Отчасти эту игру можно назвать битвой за первое место. "Краснодар" идёт первым, набрав в 14 матчах 31 очко. "Зенит" располагается на второй позиции: у команды на два очка меньше.

Источник: "РБ Спорт".


Кордоба Краснодар Зенит
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