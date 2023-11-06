— Хотелось лучшего результата, но игра хорошая для обеих команд. И "Оренбург", и мы показали равную игру. Может быть, ничья — справедливый результат, — приводит слова "Матч ТВ".
Сегодня в Оренбурге была проведена очередная встреча 14-го тура чемпионата России по футболу. Там местный футбольный клуб "Оренбург" сразился с "Ростовом". Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.
После 14 туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" имеет на своем счету 17 очков. Он занимает 10 место в турнирной таблице.
Карпин – об игре с "Ростовом": ничья — справедливый результат
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о результате матча с "Оренбургом" (1:1) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"