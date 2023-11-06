— Был ли пенальти в ворота "Ростова"? Мы посмотрели эпизоды, по нашему мнению, это рука, по мнению "Ростова" и судей — нет. Мяч летел в ворота, если бы не рука, был бы гол. Считаю, что площадь тела была увеличена. Подадим в ЭСК, пусть разбираются.
Напомним, сегодня, 6 ноября 2023 года, в Оренбурге состоялся один из матчей программы 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Там местный футбольный клуб "Оренбург" сыграл против "Ростова". Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что на 17 минуте в штрафной площади гостей произошел спорный эпизод. В ходе него мяч попал в руку защитника ростовчан Максима Осипенко, после чего судья не стал назначать пенальти.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдиректор "Оренбурга" – о неназначенном пенальти в ворота "Ростова": подадим в ЭСК, пусть разбираются
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о моменте с неназначенным пенальти в игре 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"