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Спортдиректор "Оренбурга" – о неназначенном пенальти в ворота "Ростова": подадим в ЭСК, пусть разбираются

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о моменте с неназначенным пенальти в игре 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"
— Был ли пенальти в ворота "Ростова"? Мы посмотрели эпизоды, по нашему мнению, это рука, по мнению "Ростова" и судей — нет. Мяч летел в ворота, если бы не рука, был бы гол. Считаю, что площадь тела была увеличена. Подадим в ЭСК, пусть разбираются.

Напомним, сегодня, 6 ноября 2023 года, в Оренбурге состоялся один из матчей программы 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Там местный футбольный клуб "Оренбург" сыграл против "Ростова". Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что на 17 минуте в штрафной площади гостей произошел спорный эпизод. В ходе него мяч попал в руку защитника ростовчан Максима Осипенко, после чего судья не стал назначать пенальти.

Источник: "Матч ТВ"

Оренбург Андреев Ростов
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