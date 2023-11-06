– Не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь "Сочи" уйти с последнего места. Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим, — цитирует Гафина ТАСС.
Напомним, этим вечером в Сочи состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Сочи" сыграл с московским "Динамо". Поединок завершился ничейным результатом (3:3). Его обслуживала бригада арбитров, во главе которой находился Владислав Безбородов.
После 14 туров "Сочи" с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Динамовцы с 22 очками идут пятыми.
Гафин: судейство Безбородова было направлено на то, чтобы помочь "Сочи"
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин раскритиковал работу судей после матча 14-го тура РПЛ с "Сочи" (3:3).
Фото: ФК "Динамо"